Понад 90 депутатів перехворіли на COVID-19 – Кондратюк

Понад 90 народних депутатів перехворіли на коронавірусне захворювання COVID-19, повідомила під час погоджувальної ради віцеспікер Верховної Ради Олена Кондратюк, яка наразі виконує обов’язки спікера.

За її словами, зараз 27 народних депутатів хворі на COVID-19. Крім того, хворіють 24 співробітники апарату Верховної Ради.

Кондратюк пропонує, щоб парламент цього тижня працював у вівторок у режимі пленарного засідання, а решту днів – у режимі парламентських комітетів.

Вона пояснила таку пропозицію непростою ситуацією з COVID-19 у парламенті.

Кондратюк почала виконувати обов’язки спікера після того, як голова Верховної Ради Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук захворіли на COVID-19.