Від COVID-19 помер новообраний мер Конотопа

Новообраний міський голова Конотопа Сумської області Олександр Луговий помер від коронавірусної інфекції. Про це у фейсбуці повідомив депутат Верховної Ради Ігор Молоток.

«Пішов з життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалось, що найстрашніше вже позаду, але це було не так… Вічна пам’ять і вічний спокій… Співчуття рідним і близьким. Витримки і єдності громаді Конотопа, яка обрала шлях змін та розвитку», – ідеться в повідомленні.

Олександр Луговий – не перший міський голова, який помер упродовж останнього місяця від COVID-19. 28 жовтня пішов із життя мер Борисполя Київської області Анатолій Федорчук, а 29 жовтня – міський голова Новгорода-Сіверського Чернігівської області Олег Бондаренко.