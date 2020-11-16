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16 листопада 2020, Київ 11:15
Новини | Коронавірус

У Росії на COVID-19 захворіли за добу майже 23 тисячі людей, це новий рекорд

Госпіталізація хворих на COVID-19 у тимчасовий госпіталь у Санкт-Петербурзі, Росія

Станом на ранок 16 листопада в Росії зареєстровані 22 778 нових випадків коронавірусної інфекції, повідомляє штаб боротьби з вірусом. Це новий рекорд добового приросту хворих. Попередній максимум фіксували 14 листопада – 22 702 випадки COVID-19 за добу.

Найбільше хворих, як і раніше, виявляють у Москві (6360 за добу) та Петербурзі (2039).

Загальне число інфікованих у Росії наближається до 2 мільйонів (1 948 603).

За добу від COVID-19 померли ще 303 пацієнти, а всього з початку пандемії – 33 489.

У світі, за даними університету Джонса Гопкінса, захворіли понад 54 мільйони 370 тисяч людей, померли 1 мільйон 317 тисяч, одужали майже 35 мільйонів.

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