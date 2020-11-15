У Росії другий день поспіль фіксують понад 22 з половиною тисячі нових випадків COVID-19

За минулу добу в Росії зафіксували 22 572 випадки захворювання COVID-19, повідомляє оперативний штаб зранку 15 листопада.

14 листопада померли від цієї хвороби 352 людини.

Днем раніше добовий приріст склав 22 702 випадки, померла 391 людина.

Найбільше нових випадків, як і раніше, фіксується в Москві, 6271 за добу. Понад шість тисяч нових хворих за добу в Москві фіксують другий день поспіль і втретє за осінь.

Всього у світі, за даними університету Джонса Гопкінса, захворіли на COVID-19 54 мільйони людей, померли понад 1,3 мільйона, одужали майже 35 мільйонів.