В Україні вперше на вихідних виявили понад 10 тисяч нових хворих на COVID-19

За попередню добу в Україні виявили 10 681 випадок захворювання на нову коронавірусну інфекцію, свідчать дані РНБО. Це новий «рекорд вихідного дня», ще тиждень тому в суботу було 9 397, а в неділю – 8 678 нових випадків захворювання на COVID-19.

Померли 14 листопада 95 пацієнтів із цим діагнозом, одужали – 2633.

Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві (921) і столичній області (692), а також на Запоріжжі (868), Харківщині (713), Одещині (692).

Всього у світі, за даними університету Джонса Гопкінса, захворіли на COVID-19 54 мільйони людей, померли понад 1,3 мільйона, одужали майже 35 мільйонів.