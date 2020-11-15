Число випадків COVID-19 у Мексиці перевищило 1 мільйон

Мексика стала 11-ю країною світу, в якій зафіксовано понад 1 мільйон випадків коронавірусної інфекції. На відміну від США та інших країн, що зазнали удару пандемії, Мексика не планує запроваджувати обмеження.

Міністерство охорони здоров’я Мексики заявило 14 листопада, що за попередню добу зареєстровано 5860 нових коронавірусних інфекцій, а в цілому – 1 мільйон 3 тисячі 253 (населення Мексики становить понад 126 тисяч людей). Також за добу зареєстровано 635 нових смертей в результаті COVID-19, загальне число померлих від цієї хвороби сягнуло 98 тисяч 259, це четвертий показник у світі після США, Бразилії та Індії.

Упродовж останніх місяців у Мексиці багато підприємств, закритих через пандемію, знову відкрилися. Країна ніколи не запроваджувала повного локдауну.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявляє, що його країна «приручила» вірус і сам нечасто носить маску на публіці.