Депутат Рабінович захворів на COVID-19

Народний депутат, співголова партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович захворів на COVID-19. Він повідомив про це у фейсбуці ввечері 15 листопада.

«На жаль, піймав коронавірус. Будемо лікуватися», – написав Рабінович.

За попередню добу, 15 листопада, в Україні виявили 9 832 випадки захворювання на нову коронавірусну інфекцію, свідчать дані РНБО.

Це на 849 менше, ніж 14 листопада, коли був зафіксований новий «рекорд вихідного дня» (10 681 випадок), ще тиждень тому в суботу було 9 397, а в неділю – 8 678 нових випадків захворювання на COVID-19.



Померли 15 листопада 94 пацієнти із цим діагнозом, одужали – 2753.