У неділю в Україні виявили майже 10 тисяч нових хворих на COVID-19

За попередню добу, 15 листопада, в Україні виявили 9 832 випадки захворювання на нову коронавірусну інфекцію, свідчать дані РНБО.

Це на 849 менше, ніж 14 листопада, коли був зафіксований новий «рекорд вихідного дня» (10 681 випадок), ще тиждень тому в суботу було 9 397, а в неділю – 8 678 нових випадків захворювання на COVID-19.

Померли 15 листопада 94 пацієнти із цим діагнозом, одужали – 2753.

Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві (879) і столичній області (648), а також на Дніпропетровщині (847), Запоріжжі (807) та Одещині (633).

У світі, за даними університету Джонса Гопкінса, захворіли понад 54 мільйони 370 тисяч людей, померли 1 мільйон 317 тисяч, одужали майже 35 мільйонів.