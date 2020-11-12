Перший заступник Разумкова також захворів на COVID-19

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук також захворів на COVID-19. Про це він сам повідомив у фейсбуці.

«Не вберегли ані маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ані рукавиці, ані дезінфекції. Певно, треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю», – написав Стефанчук і закликав усіх контактних осіб «уважно поставитися до стану свого здоров’я».

Днем раніше, 11 листопада, про захворювання повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Наступне засідання Верховної Ради в пленарному режимі заплановане на 17 листопада.

В Україні минулої доби, 11 листопада, виявили рекордні 11 057 нових випадків COVID-19, загалом кількість інфікованих коронавірусом від початку пандемії вже перевищила пів мільйона.