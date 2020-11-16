У Раді хочуть рекомендувати уряду скасувати карантин вихідного дня

У Верховній Раді України зареєстрований проєкт постанови, який рекомендує Кабінетові міністрів скасувати рішення про запровадження в країні карантину вихідного дня, повідомила віцеспікер парламенту Олена Кондратюк на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту.

Проєкт постанови, авторами якої є представники різних фракцій, зареєстрований 16 листопада.

«З метою подолання негативних тенденцій в економічній сфері пропонується рекомендувати Уряду переглянути рішення, ухвалене ним 11 листопада 2020 року», – йдеться в пояснювальній записці.

За словами Кондратюк, яка від 12 листопада виконує обов’язки голови Верховної Ради, бо спікер Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук заразилися COVID-19, на 17 листопада в парламент вирішили запросити голову уряду Дениса Шмигаля разом з усім складом Кабінету міністрів.

Від них очікують відповіді щодо бачення виходу з карантину і щодо того, яким є стан виконання постанови Верховної Ради про заходи протидії поширенню коронавірусу.

11 листопада уряд ухвалив рішення, яким відмовився від адаптивного карантину і поширив на територію всієї країни дію «помаранчевої зони». Крім того, був запроваджений карантин вихідного дня.

Рішення Кабміну щодо запровадження карантину вихідного дня викликало протести в багатьох містах України.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 545,6 тисячі людей, 9 697 – померли від COVID-19, одужали – 244 тисячі людей померла.