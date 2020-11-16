Українці почали частіше звертатися до психотерапевтів на тлі пандемії й карантину – психологічна асоціація

Попит на послуги психотерапевтів в Україні зріс на 10-30% у порівнянні з осінню минулого року, повідомили Радіо Свобода у Національній психологічній асоціації. Суттєвий фактор, що на це впливає – пандемія COVID-19 і викликаний нею карантин, додали в організації.

«Часті звернення про підвищення рівня тривожності, зниження настрою, страхи (втратити роботу, бізнес, здоров'я, майбутнього), паніку, погіршення стосунків із близькими, робочі кризи», – зазначають у відповіді на запит Радіо Свобода.

COVID-19 суттєво вплинув на психологічний стан українців, додають в асоціації. Зокрема, люди відчувають більше тривоги та страху, пригнічення, відсутність контролю над ситуацією, що склалася.

Нелегко дається українцям і адаптація до карантинних обмежень, зазначають у Національній психологічній асоціації. Тут кажуть, що допомога потрібна не лише тим, хто має справу з новими для себе викликами або відчуває супротив карантину, але й вразливим верствам населення, серед яких люди з психічними розладами, діти з особливими освітніми потребами, жертви домашнього насильства.

Тим, хто хворіє чи вже перехворів на COVID-19, може також знадобитись психологічна підтримка, адже людина тривалий час відчуває себе стомлено і безпорадно, відновлення може займати багато часу. Такі негативні переживання цілком можуть викликати почуття провини, додають в асоціації.

За попередню добу, 15 листопада, в Україні виявили 9 832 випадки захворювання на нову коронавірусну інфекцію, свідчать дані РНБО.

11 листопада в Україні запровадили карантин вихідного дня. Карантин діятиме впродовж шести вихідних днів – 14, 15, 21, 22, 28 та 29 листопада.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що карантин вихідного дня буде діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. На всій території України будуть запроваджені такі обмеження:

забороняється приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування – барів, ресторанів, кафе тощо. Можлива буде торгівля навиніс;

забороняється приймати відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, інших закладах розважальної діяльності;

забороняється приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім торгівлі продуктами харчування в магазинах, 60 відсотків торговельної площі яких призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами;

не будуть працювати заклади культури, які проводять культурно-масові заходи, окрім роботи суб’єктів господарювання, які пов’язані з виробництвом аудіовізуальних творів;

буде заборонена діяльність спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів.

Водночас свою діяльність будуть продовжувати заклади, які надають фінансові послуги, оператори поштового зв’язку, установи медичної та ветеринарної практик, автозаправки без зон харчування, підприємства, які надають послуги з технічного обслуговування те ремонту транспортних засобів.