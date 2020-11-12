Через COVID-19 у Разумкова та Стефанчука засідання Ради наступного тижня може вести Кондратюк

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк – єдина здорова людина в керівництві парламенту – заявила 12 листопада, що готова провести засідання наступного пленарного тижня.

«Ви знаєте, що я дуже відповідально ставлюся, як і спікер та перший віцеспікер, до заходів безпеки – маски та соціальної дистанції. Почуваюся добре, готова підстрахувати колег і вести засідання парламенту. Це мій обов'язок, як віцеспікерки за обставин, що склалися. Ми всі зайвий раз переконалися в тому, що наявність трьох людей в керівництві парламенту – є правильним та інституційно доцільним. Щоб не сталося, головний законодавчий орган країни повинен працювати на інтереси громадян, проявляти своє лідерство та брати на себе відповідальність перед людьми за ухвалення важливих для країни рішень», – написала Кондратюк у фейсбуці, побажавши своїм колегам по президії швидкого одужання.

11 листопада про захворювання на COVID-19 повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Наступного дня, 12 листопада, аналогічне повідомлення оприлюднив його перший заступник Руслан Стефанчук.

Наступне засідання Верховної Ради в пленарному режимі заплановане на 17 листопада.