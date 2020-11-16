Карантин вихідного дня: поліцейські склали 133 адміністративні протоколи у Львові та області

У Львові та області протягом двох днів «карантину вихідного дня» поліцейські склали 133 адміністративні протоколи, інформує відділ комунікації Національної поліції у Львівській області.

Найбільше таких документів правоохоронці склали щодо власників чи працівників закладів громадського харчування (71) і торговельного та побутового обслуговування населення (58).

«Загалом на вихідні у Львові та в області працювали 203 рейдові групи. Правоохоронці виявляли і реагували на всі повідомлення про порушення вимог карантину вихідного дня, запровадженого урядом до кінця листопада, проводили профілактичну та роз’яснювальну роботу з громадянами та керівниками суб’єктів господарської діяльності», – каже заступник начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області Дмитро Міхалець.

Протоколи будуть передані до суду, який визначить суму штрафу або його скасування. Закон передбачає покарання громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів і щодо посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів.

Львівська міська рада заявила про намір оскаржувати протоколи, складені на підприємців, у суді.

Виконком Львівськоі міськради 13 листопада своїм рішенням оголосив вихідні до 30 листопада робочими днями. Частина закладів працювала у звичному режимі, власники заявляли, що постанова уряду порушує право на працю.