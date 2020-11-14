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14 листопада 2020, Київ 21:27
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Київ-Львів: де не працює карантин «вихідного дня»? (відео)

Київ-Львів: де не працює карантин «вихідного дня»? (відео)
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Київ-Львів: де не працює карантин «вихідного дня»? (відео)

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З 00:00 суботи, 14 листопада, в Україні почав діяти встановлений урядом карантин вихідного дня. Карантин триватиме впродовж шести вихідних днів: 14, 15, 21, 22, 28 та 29 листопада. Свою діяльність будуть продовжувати заклади, які надають фінансові послуги, оператори поштового зв’язку, установи медичної та ветеринарної практик, автозаправки без зон харчування, підприємства, які надають послуги з технічного обслуговування те ремонту транспортних засобів. Решта не працюватимуть. Як дотримують карантинних обмежень у Києві, та хто їх порушує у Львові дивіться у відео Радіо Свобода

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