З 00:00 суботи, 14 листопада, в Україні почав діяти встановлений урядом карантин вихідного дня. Карантин триватиме впродовж шести вихідних днів: 14, 15, 21, 22, 28 та 29 листопада. Свою діяльність будуть продовжувати заклади, які надають фінансові послуги, оператори поштового зв’язку, установи медичної та ветеринарної практик, автозаправки без зон харчування, підприємства, які надають послуги з технічного обслуговування те ремонту транспортних засобів. Решта не працюватимуть. Як дотримують карантинних обмежень у Києві, та хто їх порушує у Львові дивіться у відео Радіо Свобода