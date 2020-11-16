РНБО: через карантин вихідного дня активність громадян у великих містах зменшилась на 18,5 і 27%

Карантин вихідного дня зменшив пересування і контакти між українцями, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов 15 листопада на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної хвороби, що відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського.

Зокрема, за словами Данілова, які передає пресслужба президента, активність громадян у великих містах із населенням понад 100 тисяч у суботу знизилася на 18,5%, а в неділю – на 27%.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявили, що на вихідних практично всі великі мережі торговельних центрів, магазини непродовольчих товарів, розважальні заклади були зачиненими, а «поліція працювала на запобігання можливим скупченням людей».

Складні ситуації в окремих областях виникли з продовольчими ринками, йдеться в повідомленні.

Зеленський, який перебуває в лікарні з легкою формою COVID-19, заявив, що вважає запроваджений карантин вихідного дня «правильним кроком».

«Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що вихідними фіксують найбільшу кількість нових випадків зараження. Зменшення контактів між людьми – це порятунок життів. Водночас треба відновити та вдосконалити всі програми економічної допомоги підприємцям, працівникам, які втратили роботу, самотнім людям», – сказав Зеленський.

Шмигаль повідомив, що уряд уже реалізує й підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу і людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня. «Зокрема, ми відновлюємо підтримку для малих підприємців з дітьми, програму з часткового безробіття, коли компенсується частина зарплати робітника. Також будуть діяти «кредитні канікули» для бізнесу в рамках програми «5-7-9», визнання карантину вихідного дня форс-мажором, що допоможе бізнесу в питанні оренди та виконанні інших зобов’язань», – сказав прем’єр-міністр.

Під час онлайн-наради з міськими голова Шмигаль заявив, що будь-які протиепідемічні заходи не дають миттєвого результату, й ефект карантину вихідного дня можна буде побачити за 2-3 тижні.

Тим часом, у Верховній Раді України зареєстрований проєкт постанови, який рекомендує Кабінетові міністрів скасувати рішення про запровадження в країні карантину вихідного дня, повідомила віцеспікер парламенту Олена Кондратюк на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту.

11 листопада уряд ухвалив рішення, яким відмовився від адаптивного карантину і поширив на територію всієї країни дію «помаранчевої зони». Крім того, був запроваджений карантин вихідного дня.

Рішення Кабміну щодо запровадження карантину вихідного дня викликало протести в багатьох містах України.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 545,6 тисячі людей, 9 697 – померли від COVID-19, одужали – 244 тисячі людей померла.