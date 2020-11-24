COVID-19 забрав життя генерального директора КБ «Південне» – Офіс президента

COVID-19 забрав життя генерального директора конструкторського бюро «Південне» Олександра Дегтярева, повідомив Офіс президента України.

«Він – один з найбільш досвідчених фахівців нашої аерокосмічної галузі. Він розумів на сто відсотків, як важливо інтегрувати Україну до глобальної роботи з розширення можливостей людства в космосі. Йому вдавалося це навіть тоді, коли егоїзм українських політиків заважав побачити хоча б щось, крім їхньої власної вигоди», – заявили в ОП.

Дегтяреву 31 жовтня виповнилося 69 років. Він працював на КБ «Південне» з 1975 року. У 2010 році він обійняв посаду генерального конструктора – генерального директора.