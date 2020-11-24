Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
24 листопада 2020, Київ 13:07
Новини | Коронавірус

COVID-19 забрав життя генерального директора КБ «Південне» – Офіс президента

Генеральний директор державного підприємства КБ «Південне» Олександр Дегтярев помер у віці 69 років

COVID-19 забрав життя генерального директора конструкторського бюро «Південне» Олександра Дегтярева, повідомив Офіс президента України.

«Він – один з найбільш досвідчених фахівців нашої аерокосмічної галузі. Він розумів на сто відсотків, як важливо інтегрувати Україну до глобальної роботи з розширення можливостей людства в космосі. Йому вдавалося це навіть тоді, коли егоїзм українських політиків заважав побачити хоча б щось, крім їхньої власної вигоди», – заявили в ОП.

Дегтяреву 31 жовтня виповнилося 69 років. Він працював на КБ «Південне» з 1975 року. У 2010 році він обійняв посаду генерального конструктора – генерального директора.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG