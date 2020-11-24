Родини медиків, які померли від COVID-19, не можуть отримати компенсації – відео
За офіційними даними, всього за час пандемії в Україні, від коронавірусу померли 309 медиків. Але компенсацію від держави отримали лише 35 сімей. Лікарі вмирають майже щодня, їхні родичі намагаються отримати компенсації. Багато медиків звільняються, бо бояться, що залишаться без допомоги і захисту. (Автори: Юлія Жукова, Андрій Шурін).
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