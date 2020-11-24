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24 листопада 2020, Київ 16:16
Новини | Політика

Зеленський: пріоритет на вакцину від COVID-19 отримають медики, військові, вчителі

Зеленський: Україна розраховує отримати понад 8 мільйонів доз майбутньої вакцини

Пріоритет на вакцину від COVID-19 отримають медичні працівники, військові, вчителі, особи з групи ризику, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

«Міністерство охорони здоров’я провело розмову з представниками COVAX. Це ініціатива щодо глобального доступу країн до вакцини проти коронавірусу. Було визначено поетапний план постачання майбутньої вакцини в Україну. Перший етап – 1 мільйон 200 тисяч доз. А загалом Україна розраховує отримати понад 8 мільйонів доз майбутньої вакцини», – сказав Зеленський.

Українська влада заявляла, що веде переговори зі світовими компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцин для України. Серед цих компаній є Pfizer і Moderna, які заявили про готовність своїх вакцин до початку виробництва.

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