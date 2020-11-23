Вакцина-кандидат від COVID-19 компанії AstraZeneca показала 70% середньої ефективності

Середня ефективність вакцини від коронавірусної хвороби AZD1222 шведсько-британської компанії AstraZeneca дорівнює 70% – про це компанія повідомила 23 листопада.

Як роз’яснили в пресрелізі фармацевтичного виробника, один із тестованих режимів дозування показав ефектиність 90% – спершу вводили половину дози, мінімум за місяць – повну дозу. Інший режим – дві повні дози з перервою в місяць – показав ефективність 62%.

«Комбінований аналіз обох режимів дозування (n = 11 636) призвів до середньої ефективності 70%. Усі результати були статистично значущими (значення р

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За твердженням AstraZeneca, незалежна Рада моніторингу безпеки даних визнала, що вакцина-кандидат відповідає мінімальним вимогам захисту від COVID-19.

Аналіз містить дані фази 2/3 та фази 3 випробувань, які компанія здійснила у Великій Британії та Бразилії. Участь у них взяли 23 тисячі людей від 18 років і старше різного расового та етнічного походження, здорові або такі, що мають стабільні фонові медичні стани.

Американська компанія Pfizer та німецька компанія BioNTech повідомили 20 листопада, що подають заявку на екстрене використання вакцини від COVID-19 у США. Наразі у компаніях очікують, що у 2020 році вироблять до 50 мільйонів доз вакцини та близько 1,3 мільярда до кінця 2021-го.

Компанія Moderna нещодавно заявила, що її експериментальна вакцина на 94,5 відсотка ефективна в запобіганні COVID-19.