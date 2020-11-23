Кличко пояснив, чому в Києві не проводять масове тестування на коронавірус

Масове тестування надто складне технічно й логістично для великих країн – про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко. Таким чином він відповів на питання журналістів про те, чому київська влада не ініціює масове тестування на коронавірус SARS-CoV-2.

«Давайте почнемо з того, шо жодна велика країна не робить масового тестування своїх громадян. Це надто складно технічно і логістично. Лабораторії не встигнуть за короткий час обробити дуже велику кількість тестів», – пояснив Кличко.

Він додав, що безкоштовні тести на коронавірус у державних медичних закладах роблять пацієнтам з підозрою на COVID-19 за рекомендацією сімейного лікаря. Консультуватися з лікарем мер радить телефоном, а не на особистому прийомі, щоб уникнути скупчення людей.

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«Хочу зазначити, що показник тестування в столиці найвищий в країні і становить сьогодні понад 350 тестів на сто тисяч мешканців. Також у комунальних медзакладах в лабораторному центрі з початку пандемії вже дослідили понад 227 тисяч зразків біоматеріалу методом полімеразно-ланцюгової реакції, а методом імуноферментного аналізу на виявлення антитіл зробили вже майже 80 тисяч тестів», – заявив міський голова.

Говорячи про статистику захворюваності, Кличко звернув увагу, що за попередню добу захворіли 44 медики, до лікарні потрапили 112 пацієнтів – за його словами, це найвищі показники за період епідемії.

За добу 22 листопада в Києві виявили 1 212 хворих на коронавірусну хворобу, 20 людей померли. Всього в столиці виявили 60 218 випадків захворювання, 1 143 людини померли.