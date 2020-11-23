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24 листопада 2020, Київ 00:51
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Нове довкола COVID-19 на 23 листопада – відео

Нове довкола COVID-19 на 23 листопада – відео
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Нове довкола COVID-19 на 23 листопада – відео

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Домашній тестовий набір на COVID-19 отримав схвалення для використання; дослідження виявило, що реінфекція коронавірусом малоймовірна і що імунітет триває довше, ніж вважалося раніше; вакцина, розроблена Оксфордським університетом, забезпечує ефективний захист; ЮНІСЕФ зобов’язується допомогти забезпечити 2 мільярди доз вакцин у всьому світі. (Автор: Марґот Бафф. Відео: Reuters)

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