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24 листопада 2020, Київ 10:00
Новини | Міжнародні

Австралійські авіалінії припускають, що перевізники та країни вимагатимуть у туристів вакцинацію

«Ми прагнемо змінити умови і сказати міжнародним мандрівникам, що ми будемо просити людей зробити щеплення перед тим, як сісти в літак»

Керівник найбільшої австралійської авіакомпанії припускає, що перевізники та країни вимагатимуть від туристів вакцинацію від COVID-19 під час міжнародних подорожей.

Виконавчий директор компанії Qantas Алан Джойс заявив, що його авіалінії планують у себе запровадити такі правила. На його думку, вони стануть «звичайними» для всієї індустрії.

«Ми прагнемо змінити умови і сказати міжнародним мандрівникам, що ми будемо просити людей зробити щеплення перед тим, як сісти в літак», – сказав Джойс австралійському телеканалу Network Nine 23 листопада.

Джойс заявив, що такий «паспорт вакцинації», швидше за все, стане стандартною практикою, оскільки уряди та авіакомпанії прагнуть повернутися до нормальних міжнародних подорожей після того, як буде випущена вакцина від COVID-19.

Кілька компаній вже оголосили про обнадійливі результати випробувань вакцини. Вони сподіваються, що широка вакцинація буде доступна в наступному році.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили понад 59 мільйонів випадків COVID-19. Хвороба забрала життя майже 1,4 мільйона людей.

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