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23 листопада 2020, Київ 20:17
Новини | Коронавірус

Угорщина повідомила про тестування російської вакцини від коронавірусу

Президент Росії Володимир Путін (л) та міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина працює над випробуванням російської вакцини проти коронавірусу після того, як минулого тижня його країна стала першою в Європі, що отримала зразки Sputnik V.

Сійярто 23 листопада повідомив, що 10 початкових доз препарату, названого у серпні президентом Росії Володимиром Путіним першою в світі зареєстрованою вакциною проти COVID-19, протестують в Угорщині на безпечність та ефективність.

Минулого тижня Сійярто заявив, що між угорським виробником ліків і російськими партнерами тривають переговори про можливе виробництво цього препарату всередині країни.

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Sputnik V вже був використаний в Росії для медичних працівників та інших груп із зони ризику, не зважаючи на те, що він не пройшов розгорнутих клінічних випробувань. Він також ще не оцінений Європейським агентством з лікарських засобів.

Петер Сійярто каже, що Угорщина як член ЄС також веде переговори з трьома китайськими виробниками вакцин і закупила 2,8 мільйона доз китайського противірусного препарату.

Будапешт також зарезервував 12 мільйонів доз вакцини від виробників в Європі і США, в тому числі британо-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca, бельгійської компанії Janssen і спільної американо-німецької вакцини від Pfizer-BioNTech.

Уряд Угорщини 23 листопада обмежив відвідини магазинів роздрібної торгівлі серед найбільш вразливих вікових груп, зокрема осіб старше від 65 років.

Станом на 23 листопада від COVID-19 в Угорщині померла 3891 людина, а з початку пандемії в країні з 10-мільйонним населенням заразилися 177 952 людини.

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