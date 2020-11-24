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24 листопада 2020, Київ 09:57
Новини | Коронавірус

В Україні виявили 12 287 нових випадків COVID-19 – МОЗ

Найбільша кількість підтверджених випадків протягом останньої доби зареєстрована у Києві (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) і Запорізькій (800) областях

В Україні протягом минулої доби виявили 12 287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 533 дитини і 570 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу 1 403 людей шпиталізували, 8 298 людей – одужали, 188 – померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків протягом останньої доби зареєстрована у Києві (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) і Запорізькій (800) областях.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли 647 976 людей;
  • одужали 299 358 людей;
  • померли – 11 263.

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