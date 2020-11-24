Президент Польщі, який хворів на COVID-19, здав кров і закликав інших долучитись

Президент Польщі Анджей Дуда 23 листопада здав кров на одній зі станцій переливання крові у Варшаві.

Президент, який переніс COVID-19, вважає, що було б добре, якби до здачі крові долучилось якомога більше тих, хто перехворів коронавірусною інфекцією.

«Я здаю кров і всіх вас, хто одужав, закликаю до цього. Багато людей потребують нашої допомоги», – закликав Дуда у своєму твіттері.

У Польщі щоразу більше громадян, які перенесли COVID-19, добровільно здають кров, щоб допомогти в лікуванні нових інфікованих.

Польський Національний центр крові працює зараз під гаслом «Твоя кров – моє життя». Його директорка Малгожата Льорек зазначила, що до центру вже звернулися 300 донорів, а подарована кров допомогла в лікуванні восьми тисяч людей.

У Польщі станом на 23 листопада було 876 333 інфікованих COVID-19, зокрема, за останню добу зареєстровано 15002 нових хворих.