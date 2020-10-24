Президент Польщі Анджей Дуда захворів на COVID-19

У президента Польщі Анджея Дуди виявили COVID-19. Наразі він почуваться добре. Про це повідомив його прессекретар Блажей Спіхальський.

«Вчора президент Анджей Дуда був протестований на наявність коронавірусу. Результат виявився позитивним. Президент почувається добре. Ми постійно контактуємо з відповідними медичними службами», – написав Спіхальський у твітері.

У Польщі від початку пандемії виявили понад 228 тисяч інфікованих, понад 4 тисячі людей померли.

23 жовтня польський уряд посилив карантин через збільшення випадків COVID-19. На два тижні зачинили заклади громадського харчування, вони можуть працювати тільки на винос. Школярі з четвертого класу перейшли на дистанційне навчання. Також заборонено збиратися більше від п’яти осіб (за винятком людей, які проживають разом).