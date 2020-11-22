Ротація ліжка за законами воєнного часу: як працює відділення реанімації районної лікарні в Україні

Ситуація в багатьох українських лікарнях критична, кажуть медики. Місць немає, реанімації переповнені, багато важких хворих змушені чекати черги, щоб потрапити на апарат штучної вентиляції легень, лікарі працюють на межі.

Реанімація обласної лікарні в Чернівцях, де побували кореспонденти «Настоящего времени» – телевізійного каналу Радіо Свобода, створеного з участю «Голосу Америки» – зазвичай може прийняти одночасно 12 пацієнтів, але зараз тут лежать уже 20 важких хворих із коронавірусом.​

​Відео телеканалу «Настоящее время» мовою оригіналу:

«Повірте, я в медицині дуже давно, тільки в реанімації вже 25 років, але до такого звикнути неможливо. Це надзвичайно складно», – говорить анестезіолог Андрій Аносов, який чергує в реанімації. Тут перебувають тільки ті, хто не може дихати самостійно. Підключення пацієнтів до штучної вентиляції легень – крайній захід.

«Після того як мова вже йде про справжню штучну вентиляцію легень, за моїми спостереженнями, шансів стає не більше ніж 10 відсотків. Тобто в одного з десяти є шанс вижити», – уточнює Аносов.

Найчастіше, розповідає анестезіолог, місця в реанімації звільняються після смерті пацієнтів. Порожніми ліжка залишаються лічені хвилини. Важкими хворими заповнені навіть коридори медустанови.

Через 30 хвилин після смерті попереднього пацієнта встигають ліжко перестелити, і надходить відразу новий

«Іноді ротація ліжка. Сумно про це говорити, але через 30 хвилин після смерті попереднього пацієнта встигають ліжко заправити, перестелити, і надходить відразу новий», – говорить анестезіолог.

Через велику кількість пацієнтів у лікарні відкрили додатковий черговий пост. У ньому задіюють усіх медиків, які працюють у лікарні. Багато лікарів допомагають у сусідніх медустановах, де бракує рук.

Сам Андрій Аносов після чергування їздить у невеличку лікарню в одному з найвіддаленіших гірських районів. Каже, що там коронавірусними пацієнтами заповнені навіть дитячі відділення. Всі на кисневій підтримці, але техніка, за його словами, не справляється.

Хворі в тебе чіпляються, вимагають дати кисень. Можна збожеволіти

Через велике навантаження в лікарні постійно вимикають електрику: «За цей час хворі синіють, починають помирати, тому що вони були на концентраторах. Люди в тебе чіпляються, вимагають дати кисень, дати світло. Це вночі. Можна збожеволіти».

Переповнені реанімаційні відділення і в багатьох інших українських містах. При цьому стан хворих, які надходять, дедалі важчий, кажуть лікарі.

Вперше за епідемію в Україні нам, лікарям, стало страшно.

«Нам стало страшно. Вперше за епідемію в Україні нам стало страшно. Ми боїмося, що для нас, лікарів, не вистачить місця на кисні», – говорить київський анестезіолог Володимир Ліходіївський.

Він розповідає, що в їхній лікарні реанімація розрахована максимум на шість пацієнтів, але зараз там лежать 10. «Ось ти дійшов до п'ятого хворого, а першому вже треба поправити маску. А першому вже все надавило, він кричить: зніміть будь ласка, я не можу, не витримую. І ти повинен іти не до шостого-сьомого, а бігти до першого, гладити по руці, заспокоювати: давай-но ще подихаємо, ти ж хочеш жити?»

Медики, які працюють у реанімації, кажуть, що звикнути до пандемії неможливо, але особливо важко – втрачати пацієнтів.

«Хочеться після закінчення зміни вийти з відділення і просто на якийсь час забутися, це на тебе тисне, ти приходиш через добу, і ти можеш не побачити того пацієнта, який ось на тебе дивився, він хоче жити, а ти нічим не можеш допомогти», – говорить Андрій Аносов.

Буде за законами воєнного часу. Коли хтось просто отримує знеболююче, і буде чекати смерті

Якщо кількість важких хворих буде і далі так швидко зростати, лікарі не виключають, що доведеться обирати, кому з пацієнтів надавати допомогу: «Буде за законами воєнного часу. Коли йде лікар, багато поранених, і він роздає різнокольорові ярлички, а хтось просто отримує знеболююче і чекає смерті».

Влада прогнозує, що критичного рівня навантаження на українські лікарні сягне в грудні. При цьому самі лікарі говорять, що в багатьох регіонах колапс медичної системи вже настав.

В Україні за добу 21 листопада виявили 12 079 нових хворих на COVID-19.

Це на дві з половиною тисячі менше за абсолютний рекорд (14 580), зафіксований днем раніше, але є рекордним показником для цього дня тижня і взагалі для вихідних днів. Рівно тиждень тому, 15 листопада Україна вперше перейшла позначку у 10 тисяч виявлених у суботу хворих.

Оригінал – на сайті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»