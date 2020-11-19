Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
19 листопада 2020, Київ 20:19
Відео

«Коронавірус найбільше мститься тим, хто з ним бореться». Лікарі розповіли про померлих колег

«Коронавірус найбільше мститься тим, хто з ним бореться». Лікарі розповіли про померлих колег
Embed
«Коронавірус найбільше мститься тим, хто з ним бореться». Лікарі розповіли про померлих колег

No media source currently available

0:00 0:03:58 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Лікарі в Україні кожного дня повідомляють про смерть своїх колег від коронавірусу. Ось історії кількох лікарів, які не змогли побороти COVID-19 і померли практично на бойовому посту, рятуючи життя пацієнтів. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG