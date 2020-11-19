«Коронавірус найбільше мститься тим, хто з ним бореться». Лікарі розповіли про померлих колег

Лікарі в Україні кожного дня повідомляють про смерть своїх колег від коронавірусу. Ось історії кількох лікарів, які не змогли побороти COVID-19 і померли практично на бойовому посту, рятуючи життя пацієнтів. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)