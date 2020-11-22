COVID-19: Україна оновила «рекорд вихідного дня»

В Україні за добу 21 листопада виявили 12 079 нових хворих на COVID-19.

Це на дві з половиною тисячі менше за абсолютний рекорд (14 580), зафіксований днем раніше, але є рекордним показником для цього дня тижня і взагалі для вихідних днів. Рівно тиждень тому, 15 листопада Україна вперше перейшла позначку у 10 тисяч виявлених у суботу хворих.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях», – вказує міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Також 21 листопада 1 134 людини госпіталізували, 138 людей померли, 4604 пацієнти одужали.

У світі, за даними університету Джонса Гопкінса, число інфікованих сягнуло 58 мільйонів 144 тисяч, померли 1 мільйон 380 тисяч людей, одужали понад 37 мільйонів пацієнтів.