У Києві з початку карантину народилося понад 20,5 тисяч дітей – Кличко

Із березня поточного року, коли почався спричинений коронавірусом карантин, у Києві народилися 20 694 дитини. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, це, щоправда, порівняно з таким же періодом минулого року, менше майже на шість відсотків.

Водночас, за останні дві доби у столиці народилися 156 немовлят.

«81 хлопчик та 75 дівчаток. Серед них – дві двійні хлопчиків», – повідомив Кличко.

У вересні в Мінсоцполітики повідомляли, що за останні 5 років кількість народжених дітей з 465 тисяч зменшилася до 330 тисяч.