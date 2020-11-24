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24 листопада 2020, Київ 16:13
Новини | Політика

Міністр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун на новорічні свята

Ткаченко пропонує відмовитися від масових заходів на Різдво та Новий рік

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун на новорічні свята.

«Моя особиста думка – краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність. Тому я пропонував би, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят. Безумовно, уряд має допомогти всім, хто фінансово потерпає в умовах безробіття. А, по-друге, відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад, в зумі», – написав Ткаченко в телеграмі.

На тлі збільшення кількості хворих на COVID-19 в Україні запровадили карантин вихідного дня. Попередньо, він має діяти до кінця листопада. Робота дозволяється продуктовим магазинам, установам, які надають фінансові послуги, операторам поштового зв’язку, медичним установам, автомобільним заправкам та підприємствам, які обслуговують автомобілі.

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