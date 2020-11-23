Зеленський вважає, що владі вдається стримувати поширення в Україні COVID-19

Президент України Володимир Зеленський, який раніше сьогодні повідомив про своє одужання від COVID-19, заявив, що владі на сьогодні вдається стримувати поширення в країні коронавірусної хвороби.

«Карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання. Також важливо відновити всі економічні програми та розпочати нові, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Адже епідемічна ситуація по всьому світу впливає на економіку», – цитує Володимира Зеленського на проведеній ним селекторній нараді сайт Офісу президента.

В ОПУ вказали, що глава держави та керівник Офісу президента Андрій Єрмак повернулися з лікарні в президентську канцелярію. До наради з питань запобігання поширенню коронавірусної хвороби долучилися прем1єр-міністр Денис Шмигаль, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, голова Національної поліції Ігор Клименко.

На сьогодні в Україні за час пандемії на COVID-19 захворіли 635 689 людей. Одужали 291 060 осіб, летальних випадків – 11 075.