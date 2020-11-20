СБУ заявило про розтрату коштів на боротьбу з COVID-19 у Черкасах

Один із медичних закладів Черкаської міської ради недоцільно витрачав кошти, виділені на боротьбу з коронавірусною інфекцією, заявляє Служба безпеки України 20 листопада.

За заявою, керівниця неназваного медичного закладу нібито підписала договори з київською компанією на закупівлі протиепідемічних засобів на суму 8 мільйонів гривень.

«Оперативники спецслужби встановили, що вартість придбаного асортименту медичної продукції була суттєво завищена. На деякі позиції, зокрема захисні костюми для лікарів, ціна перевищувала ринкову більше ніж у два рази. Також задокументовано, що укладання угод відбувалося без обов’язкового дотримання норм проведення тендерних процедур держзакупівель, передбачених чинним законодавством», – заявляють у СБУ.

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Суму збитків бюджету міста у відомстві оцінюють у 2,4 мільйона гривень. Жінці повідомили про підозру.

Черкаська міська рада наразі не коментувала заяву СБУ.

В Україні протягом останньої доби виявили 14 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 598 085 людей, одужали – 274 324, померли – 10 598.