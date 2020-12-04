Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяє оприлюднити нові карантинні обмеження 9 грудня.

«Повний перелік вже узгоджених заходів ми оприлюднимо під час засідання Кабінету міністрів наступної середи, 9 грудня», – сказав Шмигаль.

Під час онлайн-наради з міськими головами Шмигаль повідомив, що уряд розробляє перелік можливих протиепідемічних обмежень, зокрема, враховуючи відповіді та пропозиції, які в опитуванні надали голови міст та обласних державних адміністрацій.

За даними уряду, очільники міст та ОДА спільні в думці щодо обмеження на час посиленого карантину діяльності дискотек і нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля, хостелів. Також понад 90% підтримують обмеження в роботі святкових ярмарків, ТРЦ, ресторанів, кінотеатрів і театрів.

Прем’єр-міністр нагадав, що на період дії карантину в Україні продовжує діяти мораторій на перевірки бізнесу контролюючими органами.

«Важливо, що всі перевірки бізнесу на цей час, зокрема Державною податковою службою та іншими контролюючими органами, заборонені. Можуть здійснювати лише перевірки на дотримання протиепідемічних заходів», – підкреслив Шмигаль.

4 грудня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що МОЗ пропонуватиме повний локдаун у січні.