Українські авіаперевізники: політ, попри COVID-19

Пандемія COVID-19 зачепила майже всі галузі економіки, однак чи не найбільше проблем у 2020 році зазнали авіаперевезення, визнають експерти, з якими Радіо Свобода спілкувалося від початку коронакризи. Втім, ситуація поліпшиться не скоро: Міжнародна асоціація повітряного транспорту прогнозує, що в наступному році світова авіаційна галузь зазнає багатомільярдних збитків, і почне відновлюватися не раніше від кінця 2021 року. Якою є ситуація в українських авіаперевізників та що чекає на них у найближчому майбутньому – про це Радіо Свобода поговорило з профільними експертами.

38,7 мільярда доларів, або майже 14 доларів на кожного пасажира – таких сумарних збитків можуть зазнати авіакомпанії всього світу у 2021 році, прогнозує Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA).

Коли ситуація поліпшиться? В IATA припускають, що лише у четвертому кварталі 2021 року можна говорити про відновлення прибутковості галузі: коли агресивне скорочення витрат в авіакомпаніях припиниться, країни почнуть активно відкривати кордони і потік пасажирів помітно зростатиме.

Втім, нинішній рік є ще складнішим: за даними IATA, авіакомпанії втратили 118,5 мільярдів доларів, завантаженість рейсів пасажирами, яка ще торік складала 87%, впала до 65,5%, а кількість охочих летіти скоротилася у два з половиною рази, до 1,8 мільярда.

У 2021 році пасажиропотік зросте до 2,8 мільярда пасажирів, однак не це одразу поверне авіацію у прибутковий режим.

Українська авіація загалом повторює долю світової: від початку року вона зазнала падіння на 65%, разом із усіма суміжними галузями, такі дані наводить авіаційний фахівець Кирило Новіков.

Без державної підтримки ринок авіаперевезень в Україні буде закриватися

«Українська авіація за першу декаду коронакризи втратила до 90 трафіку. Коли повітряний рух частково відновився, то пасажиропотік все одно був на 65% менший, ніж в аналогічний період минулого року. Вантажні перевезення небом почуваються значно краще – їхнє падіння було приблизно на 20%, і вантажний трафік частково компенсував втрату пасажирського. Прогнозувати, в якому стані українська авіація увійде в наступний рік, складно. Але вона точно не отримувала допомоги від влади, на відміну від авіаперевізників ЄС та США. Хтось каже, посилаючись на урядові розрахунки, що наслідком такої підтримки стануть втрати для бюджету. Але розрахунки ринку свідчать: без цього ринок авіаперевезень в Україні буде закриватися», – попереджає фахівець.

Як підтримати українські авіаперевезення?

(На думку Кирила Новікова)

Прямі, передовсім державні, інвестиції в галузь.

Кредитні канікули на увесь час кризи.

Зменшення податкового навантаження. Цей крок, а також два попередніх використали західні уряди для підтримки авіатранспорту.

Скасування ПДВ на місцеві рейси.

Скасування або зменшення акцизів на авіаційне пальне.

Диверсифікація поставок авіапального, або ж стимулювання його власного виробництва. Про цей крок, а також про два попередніх український уряд просять самі ж авіаперевізники.

Криза застала українську авіацію в значно менш розвиненому стані, ніж у сусідніх країнах. Так, у Польщі, населення якої приблизно дорівнює українському, авіаційний трафік через аеропорти у 2019 році становив 60 мільйонів пасажирів, тоді як в Україні – 24 мільйони. При цьому внутрішні польські рейси перевозять у 5-7 разів більше людей, ніж внутрішньоукраїнські, наводить приклад Кирило Новіков.

Оскільки, на відміну від світових «гігантів», українські авіаперевізники не отримували пільг та дотацій, тому були вимушені демонструвати дива адаптації: про це говорять і незалежні фахівці, й самі авіакомпанії.

«Втриматися в небі за будь-яку ціну»

Експерти наводять основні кроки, до яких вдалися українські авіаперевізники, щоб пережити коронакризу:

скорочення авіаційного парку для того, щоб зекономити на обслуговуванні літаків, які простоюють;

скорочення частини штату: передовсім бортпровідників та обслуги;

пошук способів здешевлення зборів в аеропортах та інших витрат;

переорієнтація з регулярних рейсів на евакуаційні та на чартери до країн, які продовжують приймати українських туристів;

використання пасажирських літаків для термінових вантажних перевезень.

Причому на чартерні (нерегулярні) рейси переорієнтувалися майже всі українські авіакомпанії. На евакуаційні рейси (на початку пандемії) – «МАУ» та SkyUp, на вантажні перевезення – SkyUp.

Українські авіакомпанї адаптуються до труднощів, однак, попри це, вони потребують державної підтримки для того, щоб пережити 2021 рік, визнає у розмові з Радіо Свобода авіаційний експерт Андрій Гук.

Саме у 2021 році, коли будуть відновлюватися авіаперевезення, ми побачимо реальний стан авіакомпаній

«До коронакризи у світі було кілька банкрутств авіаперевізників. Під час кризи їх майже не було. Це свідчить про те, що саме у 2021 році, коли будуть відновлюватися авіаперевезення, ми побачимо реальний стан авіакомпаній. Загалом наступний рік буде складнішим для галузі, ніж 2020-й, – зауважує експерт. – Що ж до українських авіаперевезень, то в них є одна особливість: авіакомпанії не отримали жодної допомоги від уряду. А без урядової підтримки у 2021 році не обійтися. Причому в українських реаліях ефективною буде мінімізація податкового навантаження. Тоді як про пряме фінансування, до якого вдаються деякі розвинені держави, не може бути й мови. В української влади немає таких ресурсів».

Що до можливостей адаптуватися до нових умов, під час пандемії, то українські авіаперевізники «витиснули з них максимум», оцінює Андрій Гук.

Вантажні перевезення – це те, що зараз рятує

«До прикладу, одна з авіакомпаній пропонує короткі поїздки до таких міст, як Стамбул та Дубай: вони включають квитки в обидва кінці та недорогу ночівлю. Ну і вантажні перевезення – це те, що зараз рятує», – звертає увагу експерт.

Українська пасажирська авіація почувається «не дуже» в умовах пандемії COVID-19 та частково закритих кордонів, окрім того, деякі авіакомпанії зазнали проблем ще до початку карантинних обмежень, пояснює в коментарі Радіо Свобода експерт з авіаперевезень Олександр Кава.

Що ж до державної підтримки авіакомпаній, то в уряду немає на це коштів

«В деяких перевізників проблеми виникли ще раніше: як свідчення цього – накопичені дуже великі борги як перед Державною авіаційною службою, так і перед аеропортами, зокрема аеропортом «Бориспіль». Що ж до державної підтримки авіакомпаній, то в уряду немає на це коштів, – визнає експерт. – Тому це мають бути рішення акціонерів про те, як у цих умовах розвивати бізнес. І, на мою думку, дехто непогано підлаштувався. Так, перевезення вантажу пасажирськими літаками – це повністю відповідає практиці, до якої вдавалися європейські авіакомпанії».

Другий локдаун: як пережити?

Про те, що Україні, ймовірно, доведеться запроваджувати повторний локдаун (зупиняти сферу послуг, непродовольчу торгівлю, транспорт та інші галузі, як це вже робили у березні), говорять і представники влади, і частина експертів, на тлі стрімкого поширення коронавірусу в Україні та переповнених лікарень.

За словами Олександра Кави, оцінювати вплив можливого повторного локдауну треба залежно від того, чи стосуватиметься потенційна заборона лише внутрішніх рейсів, чи й закордонних, і чи збережуться чартери до популярних туристичних напрямків.

«Внутрішні рейси ніколи не були особливо прибутковими. Це так званий «фідінг»: перевезення пасажирів з регіональних аеропортів під мережу розльотів міжнародних рейсів. Якщо ми говоримо про обмеження міжнародних рейсів, то треба детальніше дивитися на умови локдауну. Чи це буде повний локдаун, чи залишаться чартерні рейси на традиційні курорти, зокрема, Північної Африки та Близького Сходу. Для авіакомпаній – це можливість заробити кошти навіть за таких складних умов, у яких опинився глобальний авіаційний ринок», – вважає Олександр Кава.

Втім, частина українських авіакомпаній демонструють стриманий оптимізм і говорять про те, що мають вироблені рішення для виживання в умовах кризи. Водночас вони закликають уряд діяти зважено і не запроваджувати повного локдауну, який, кажуть, не принесе користі авіаційній галузі.

Так, директор компанії «Оріон Інтур» Юрій Дереш говорить про часткову переорієнтацію українців на самостійний внутрішній туризм, про відмову від поїздок і польотів великої частини громадян і про те, що українці у 2020 році менше бронюють авіаподорожі навіть до таких країн, як Туреччина та Єгипет, які не закривають своїх кордонів для туристів.

Що буде з авіаперевезеннями та з туристичними чартерами з Нового року – стане зрозуміло ближче до початку свят, коли конкретизуються наміри уряду щодо терміну і формату можливого локдауну, визнають фахівці.

Радіо Свобода продовжує відстежувати розвиток подій у цій сфері.