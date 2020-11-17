Ще на 44 російські літаки накладено арешт через польоти до Криму – прокуратура

Ще на 44 літаки російських авіакомпаній, які порушили порядок в’їзду і виїзду з окупованого Росією Криму, накладено арешт. Про це повідомили у прокуратурі Автономної республіки Крим.

«Встановлено ще 44 літаки російських авіакомпаній і направлено до суду клопотання про накладення арештів на зазначені повітряні судна, які порушили порядок в'їзду / виїзду з / на окупований півострів і правила міжнародних польотів», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, тепер загалом накладені арешти на 109 літаків російських авіакомпаній, «що здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення в окупований півострів, порушуючи міжнародні правила польотів і законодавство України».

Командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов раніше розповів, що від початку 2014 року працівниками відділу контролю повітряної обстановки розвідувально-інформаційного центру Повітряних сил ЗСУ зафіксовано понад 200 тисяч випадків порушення російськими літаками повітряного простору і державного кордону України в анексованому Росією Криму.