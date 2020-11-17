Ще на 44 російські літаки накладено арешт через польоти до Криму – прокуратура

Ще на 44 літаки російських авіакомпаній, які порушили порядок в’їзду і виїзду з окупованого Росією Криму, накладено арешт. Про це повідомили у прокуратурі Автономної республіки Крим.
«Встановлено ще 44 літаки російських авіакомпаній і направлено до суду клопотання про накладення арештів на зазначені повітряні судна, які порушили порядок в'їзду / виїзду з / на окупований півострів і правила міжнародних польотів», – мовиться у повідомленні.
Як зазначили у прокуратурі, тепер загалом накладені арешти на 109 літаків російських авіакомпаній, «що здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення в окупований півострів, порушуючи міжнародні правила польотів і законодавство України».
Командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов раніше розповів, що від початку 2014 року працівниками відділу контролю повітряної обстановки розвідувально-інформаційного центру Повітряних сил ЗСУ зафіксовано понад 200 тисяч випадків порушення російськими літаками повітряного простору і державного кордону України в анексованому Росією Криму.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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