Росія понад 200 тисяч разів порушила повітряний простір України в Криму – командувач ВСУ

Від початку 2014 року працівниками відділу контролю повітряної обстановки розвідувально-інформаційного центру Повітряних сил ЗСУ зафіксовано понад 200 тисяч випадків порушення російськими літаками повітряного простору і державного кордону України в анексованому Росією Криму. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів командувач ЗС ВВС Україна, генерал-полковник Сергій Дроздов.

«З початку 2014 року в небі Криму зафіксовано 225 тисяч випадків порушення державного кордону України», – зазначив Дроздов.

Раніше в Украерорусі повідомили, що російські авіакомпанії у 2020 році продовжують збільшувати частоту незаконних польотів до Криму, які порушують український повітряний простір. Середня кількість виконуваних авіарейсів за січень-вересень склала близько 100 на добу, що на 11,1% більше, ніж у аналогічний період минулого року.

У прокуратурі АРК повідомили, що на 65 російських літаків накладені арешти через польоти в анексований Росією Крим.