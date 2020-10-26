Росія понад 200 тисяч разів порушила повітряний простір України в Криму – командувач ВСУ

Від початку 2014 року працівниками відділу контролю повітряної обстановки розвідувально-інформаційного центру Повітряних сил ЗСУ зафіксовано понад 200 тисяч випадків порушення російськими літаками повітряного простору і державного кордону України в анексованому Росією Криму. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів командувач ЗС ВВС Україна, генерал-полковник Сергій Дроздов.
«З початку 2014 року в небі Криму зафіксовано 225 тисяч випадків порушення державного кордону України», – зазначив Дроздов.
Раніше в Украерорусі повідомили, що російські авіакомпанії у 2020 році продовжують збільшувати частоту незаконних польотів до Криму, які порушують український повітряний простір. Середня кількість виконуваних авіарейсів за січень-вересень склала близько 100 на добу, що на 11,1% більше, ніж у аналогічний період минулого року.
У прокуратурі АРК повідомили, що на 65 російських літаків накладені арешти через польоти в анексований Росією Крим.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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