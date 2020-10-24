Білоруська опозиціонерка Цепкало відмовилася озвучити свою позицію щодо Криму

Білоруська опозиціонерка Вероніка Цепкало, дружина білоруського опозиціонера Валерія Цепкала, відмовилася озвучувати свою позицію щодо визнання або невизнання анексії українського Криму Росією.
«Давайте щодо цього питання поговоримо пізніше. У нас головне питання – звільнити країну від окупації Лукашенка», – сказала вона в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» 23 жовтня.
Віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков відповів Цепкало, що якщо опозиція Білорусі не зможе чітко визначитися з приводу того, що Крим і Донбас – українські території, то «демократії не буде».
«Якщо ви не визначилися, що біля вас є країна, яка так само окупована вашим північним сусідом, як у нас – повірте, у вас демократії не буде. Будьте готові, що ви повинні чітко сказати: Крим український, весь Донбас український», – підкреслив в ефірі програми Резніков.
У відповідь Цепкало повідомила, що Білорусь «готова бути майданчиком для переговорів», і підкреслила, що для неї головне – це добросусідські відносини з обома країнами.
«Якби думка білоруського народу хоч якимось чином допомогла вирішити вам проблему між Україною і Росією, ми б, звичайно, обов’язково висловилися. Білорусь готова бути майданчиком для переговорів між Росією і Україною. Ми цінуємо відносини як з Україною, так і з Росією. У нас величезна кількість родичів, друзів, сусідів, партнерів – як в Україні, так і в Росії. І для нас вкрай важливо вибудувати добросусідські відносини як з Україною, так і з Росією», – заявила вона.
Після цього Резніков подякував Вероніці Цепкало за згадку про відносини між Україною і Росією в контексті Донбасу.
«Ви абсолютно чітко зараз сказали, що війна на Донбасі – це відносини України і Росії, що підтримує вся міжнародна спільнота. Цього вже достатньо. Це сміливий висновок з ваших слів, але це добре», – резюмував Резніков.
Раніше ще одна білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська назвала анексію Криму Росією такою, що «суперечить міжнародному закону».
У липні, перебуваючи в Білорусі, Тихановська ухилилася від прямої відповіді на запитання, що стосується статусу Криму. Пізніше в ефірі «Єврорадіо» вона заявила, що «юридично Крим є українським, але фактично він російський».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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