Білоруських опозиціонерів спитали в Києві про те, «чий Крим?»

Вигнаних із Білорусі на територію України членів опозиційної Координаційної ради Антона Родненкова та Івана Кравцова запитали на пресконференції в Києві 8 вересня про приналежність окупованого Росією Кримського півострова.

«Ой, хлопці… Ми проведемо ще одну пресконференцію на цю тему, так? Дивіться, давайте ми будемо більше обговорювати Координаційну раду. Ми абсолютно і повністю поділяємо суверенітет України, і ми взагалі не вважаємо, що тут можливі якісь дискусії з цього приводу», – сказав Родненков.

В Україні дискусії щодо ставлення білоруських опозиціонерів до окупації Росією Криму виникли після того, як наприкінці липня тодішня єдина опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський».

«Мені дуже болить той факт, що в Україні була війна, що країна перейшла з одного боку на інший. Це дуже болісне питання. Це питання розділяє людей і налаштовує одне проти одного. Я можу сказати, як це прийнято в нашій країні та відповідно до міжнародного права, що юридично Крим є українським, а фактично – російським», – сказала Тихановська в ефірі «Єврорадіо».

Перед тим Тихановська ухилилася від прямої відповіді на запитання, яке стосувалося окупованого Росією українського півострова Крим, сказавши, що «питання про Крим розколює суспільство».

Росія окупувала український Крим у лютому-березні 2014 року. Ця окупація і спроба анексії не визнані Організацією Об’єднаних Націй та в цілому міжнародною спільнотою. США, Євросоюз, Україна та інші країни запровадили проти Росії санкції. Сама Москва називає окупацію Криму «відновленням історичної справедливості».