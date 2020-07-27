Білорусь: опонентка Лукашенка ухилилася від прямої відповіді на запитання про Крим

Опозиційна кандидатка на посаду президента Білорусі Світлана Тихановська ухилилася від прямої відповіді на питання, яке стосувалося окупованого Росією українського півострова Крим.

«Я розумію, що питання про Крим розколює суспільство. А мені не хотілося б необережними словами когось відштовхнути. Тим більше що я не політик, своєю головною метою я бачу об’єднання всіх сил для вирішення головного завдання – зміни влади і проведення чесних виборів. Ось на них вже зможуть висуватися політики, у яких будуть чітко визначені погляди, програми. І на чесних, вільних, абсолютно прозорих виборах білоруси зможуть вибрати собі нового керівника країни», – сказала Тихановська, відповідаючи на запитання видання «Медуза».

Щодо Донбасу Тихановська сказала, що «там йде війна, і це жахливо». «Люди не повинні гинути на війні. Я категорично проти війни», – наголосила Світлана Тихановська.

Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко балотується на них на шостий термін поспіль. Крім нього, кандидатами зареєстровані Світлана Тихановська, а також Ганна Конопацька, Сергій Черечень і Андрій Дмитрієв.

Окрім перших президентських виборів 1994 року, на яких Лукашенко переміг уперше, жодні інші (2001, 2006, 2010, 2015 років) на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими.