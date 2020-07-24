Білорусь: арештованому претендентові на президентство змінили одне з обвинувачень

У Білорусі одному з незареєстрованих претендентів на участь у президентських виборах Вікторові Бабарику, який перебуває під арештом, змінили одне з висунених йому обвинувачень. Як повідомила Генеральна прокуратура країни, йому оголосили новий обвинувальний акт, у якому попереднє обвинувачення в отриманні хабаря перекваліфікували на давання хабаря «в особливо великих розмірах у складі організованої групи».

У чому причина такої зміни кваліфікації, не повідомили.

Крім того, Бабарико, колишній голова «Белгазпромбанку», як і раніше, обвинувачується в «ухиленні від сплати податків» і в «легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом».

Справу проти Бабарика розслідує Комітет державної безпеки Білорусі.

Віктор Бабарико звільнився з посади керівника «Белгазпромбанку», який майже повністю належить російському «Газпромові» і його структурам, 12 травня, коли оголосив про бажання балотуватися на виборах президента Білорусі. Його вважали головним суперником чинного президента Олександра Лукашенка, який на виборах 9 серпня балотується знову на шостий термін, і іноді навіть припускали ймовірність його перемоги.

11 червня в «Белгазпромбанку» провели обшуки. Комітет державного контролю Білорусі заявив, що порушено кримінальну справу за відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, і про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. 12 червня в КДК заявили, що до справи причетний Бабарико. 15 червня Національний банк Білорусі призначив у «Белгазпромбанк» тимчасову адміністрацію; російські акціонери банку, «Газпромбанк» і «Газпром», назвали це рішення незаконним.

17 червня був арештований виборчий фонд Бабарика. 18 червня Віктора Бабарика і його сина, керівника його ініціативної групи Едуарда Бабарика, затримали, в їхніх помешканнях відбулися обшуки. Нині вони перебувають під арештом у СІЗО КДБ Білорусі.

Віктора Бабарика обвинуватили спершу у відмиванні коштів, одержаних злочинним шляхом, ухиленні від сплати податків у великих розмірах і даванні хабарів повторно або у великих розмірах. Його сина Едуарда Бабарика звинувачують в ухиленні від сплати податків у великих розмірах.

Правозахисники називають їх обох, а також інших затриманих членів ініціативної групи Бабарика, політичними в’язнями.

20 червня адвокати Бабарика подали документи на реєстрацію його як кандидата на виборах, додавши 435 тисяч підписів на його підтримку за необхідних 100 тисяч.

14 липня Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації, назвавши як причину «незадекларовану власність в офшорах», про яку до ЦВК повідомив Комітет держконтролю. Його адвокати і сам Бабарико оскаржили це рішення.

23 липня Верховний суд Білорусі відмовився розглядати цю справу, стверджуючи, що оскаржувач пропустив термін подання скарги. Його адвокати ще будуть намагатися поновити цей термін.

У лютому, ще до початку президентської кампанії, Бабарико в одному з інтерв’ю говорив про те, що Білорусь не стала економічно самостійною країною і що від інтеграції з Росією «люди виграють однозначно». «Із позиції звичайної людини будь-яка історія, яка об’єднує і яка полегшує життя з точки зору переїздів, єдиних норм і правил, використання інфраструктури і так далі – однозначно «за». І це треба розуміти. Мені здається, ставши частиною Росії, більшість з них скаже радісно «нарешті!». Скажуть, повірте!» – говорив, зокрема, він.