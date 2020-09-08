Білоруські опозиціонери Кравцов і Родненков підтвердили, що мають посвідку на проживання в Україні

Члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков та Іван Кравцов, яких білоруські силовики змусили виїхати до України, підтвердили, що мають посвідки на тимчасове місце проживання в Україні.

«Так, це правда у нас є посвідка на тимчасове проживання в Україні, ми з Іваном її оформили у кінці минулого року в листопаді. Ми – волонтери однієї з некомерційних організацій України, і у зв'язку з указом про волонтерство у нас є договір із цією організацією, і на цій підставі ми і отримали посвідку», – сказав Родненков у відповідь на питання Радіо Свобода під час пресконференції в Києві.

Білоруські опозиціонери також заявили, що наразі не планують просити політичного притулку в Україні.

«Поки що таких планів немає», – заявив Родненков.

Щодо своїх планів, то, за словами опозиціонерів, вони збираються зустрічатися з партнерами в Києві, «засинхронитися з мінською командою».

Вранці 8 вересня стало відомо, що члени Координаційної ради Антон Родненков та Іван Кравцов виїхали в Україну. Марію Колеснікову затримали на кордоні після того, як вона порвала свій паспорт, щоб запобігти вивезенню з Білорусі.

Зв’язок із Кравцовим і Родненковим зник 7 вересня. Того ж дня очевидці повідомили, що невідомі в центрі Мінська викрали білоруську опозиціонерку, учасницю Координаційної ради Марію Колеснікову.

Офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський вранці 8 вересня повідомляв Білоруській службі Радіо Свобода, що Колеснікова виїхала до України разом з двома іншими опозиціонерами. Проте цю інформацію спростували українські прикордонники.

За словами Антона Геращенка, Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі «через те, що ця смілива жінка зробила дії по унеможливленню її переміщення через кордон», і залишилася на території Білорусі. «Інтерфакс-Україна» з посиланням на свої джерела писав, що Колеснікова порвала свій паспорт.

Марія Колеснікова – представниця штабу арештованого кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика. Вона здобула популярність під час передвиборчої кампанії як учасниця «жіночого тріо» – разом із дружиною іншого незареєстрованого кандидата Валерія Цепкала і кандидаткою в президенти Світланою Тихановською.