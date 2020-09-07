У ЄС відреагували на зникнення Колеснікової та інших білоруських опозиціонерів

Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Жозеп Боррель звинуватив білоруську владу в «самовільних арештах і викраденнях» після повідомлень про викрадення опозиціонерки, членкині Координаційної ради Марії Колеснікової в Мінську.

«Самовільні арешти та викрадення на політичному підґрунті в Білорусі, в тому числі брутальні дії проти Андрія Єгорова, Ірини Сухій та Марії Колеснікової цього ранку неприйнятні. Представники влади повинні припинити залякувати громадян та порушувати свої власні закони та міжнародні зобов’язання», – написав Боррель у своєму твітері.

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Члена Координаційної ради Андрія Єгорова затримали вранці 7 вересня. Невідомо, де він зараз. Про затримання Ірини Сухій стало відомо напередодні.

Речник Європейської комісії Пітер Стано заявив про «глибоку стурбованість» цієї установи діями уряду в Білорусі.

«Те, що ми бачимо в Білорусі – це по суті тривалі репресії влади проти цивільного населення», – заявив він.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус закликав негайно звільнити Колеснікову.

«Викрадення Марії Колеснікової в центрі Мінська – це ганьба. Методи сталінського НКВС застосовуються в 21 столітті. Вона має бути звільнена негайно», – написав він.

Тим часом Міністерство внутрішніх справ Білорусі, Слідчий комітет та Комітет державного контролю заявили, що про місце перебування Колеснікової їм невідомо. Мінська міліція заперечує, що затримувала опозиціонерку.

Вранці 7 вересня білоруське видання Tut.by повідомило про викрадення членкині Координаційної ради опозиції Марії Колеснікової. Також журналістам стало відомо про зникнення ще кількох членів Ради – Антона Родненкова, Максима Богрецова та Івана Кравцова. Богрецов, втім, згодом вийшов на зв’язок і повідомив, що з ним все гаразд.

У Білорусі з дня президентських виборів 9 серпня щодня тривають масові протести проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль. Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів, які заявляють про масові фальсифікації і нечинність цих результатів виборів.

Тисячі людей були затримані, багато з них повідомляють про тортури і знущання. Через створення опозицією Координаційної ради, що має на меті організувати мирну передачу влади в Білорусі, була порушена кримінальна справа за статтею про «захоплення влади».