Поклонська каже, що готує новий лист до ООН через ситуацію з водою в Криму

Депутатка Державної думи Росії, колишня російська прокурорка окупованого Криму Наталія Поклонська планує зібрати «уточнювальні дані про ситуацію з водопостачанням півострова» і надіслати їх до штаб-квартири ООН до кінця вересня. Про це вона повідомила російським журналістам 7 вересня, інформує ТАСС.

«Від мене додатково запитали інформацію за п’ятьма пунктами. Я збираю інформацію і сподіваюся, що наприкінці тижня всі документи через МЗС, через наших дипломатів у Женеві відправимо до штаб-квартири ООН», – сказала Поклонська.

За словами Поклонської, частина даних уже зібрана.

«Вони попросили конкретні сюжети, наявність конкретних фактів збитку конкретним людям. Я знайшла фермерів, які зазнають втрат уже шостий рік: не можуть нормально працювати, земля стає непридатною. Ці фермери написали свої особисті звернення на ім’я верховного комісара з прав людини ООН пані Бачелет – ці звернення я їй надішлю», – інформує Поклонська.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар прокоментувала дані російських ЗМІ із заявами представників ООН щодо забезпечення водою Криму та відповідальності за це. Зокрема, Джеппар назвала «спотвореною» інформацію, яку тиражують російські медіа з посиланням на чиновників управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), нібито «відповідальність за постачання питною водою жителів Криму лежить, у тому числі, на Україні».

За словами Джеппар, в МЗС України вирішили перевірити інформацію безпосередньо в УВКПЛ.

1 вересня Поклонська опублікувала в соцмережах пост, у якому повідомила, що «приємно здивована конструктивною реакцією управління верховного комісара ООН з прав людини» на своє звернення «щодо порушення українською стороною прав людини в Криму в зв’язку з незаконним позбавленням людей прісної питної води». Поклонська стверджувала, що ООН мало не визнала її статус як «представника Криму в парламенті Росії».

Спікер управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) Руперт Колвілл підтвердив, що верховний комісар ООН з прав людини отримала лист від Поклонської. Але, як повідомляє Колвілл, у листі Поклонский «висловлюється стурбованість з приводу доступу до води в Автономній Республіці Крим і Севастополі, тимчасово окупованому Російською Федерацією».

Моніторингова місія ООН в Україні наполягає на тому, що з урахуванням анексії Кримського півострова «Росія несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води захищеним особам у Криму».

З понеділка, 7 вересня, в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ розпочинається третій, самий жорсткий, етап обмежень подачі води.

З опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів стартував перший етап обмеження подачі води.

У російському уряді Криму повідомили, що готуються до «найгірших сценаріїв» з водопостачанням півострова. Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов раніше повідомляв, що не виключає того, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму. Він також стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.

Під час приїзду до Криму 27 серпня президент сусідньої Росії Володимир Путін сказав, що питання водопостачання півострова «ще треба вирішимо».

Українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання анексованого Криму буде відновлено тільки після деокупації півострова.