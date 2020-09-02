В ООН розповіли, що насправді відповіли Поклонській з приводу дефіциту води в окупованому Криму

В ООН дали пояснення на інформацію депутата Держдуми Росії, експрокурора анексованого Криму Наталії Поклонської, яка заявила, що в організації «визнали її статус представника кримчан у російському парламенті». Як повідомив Idel.Реалии прессекретар Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) Руперт Колвілл, позиція УВКПЛ щодо статусу Криму залишається незмінною.

«Верховний комісар отримав лист від Наталії Поклонської, заступника голови Комітету з міжнародних справ Держдуми Росії, в якому висловлюється стурбованість з приводу доступу до води в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, тимчасово окупованих Російською Федерацією. У зв’язку з відсутністю доступу УВКПЛ до Криму, наш директор Відділу польових операцій і технічного співробітництва УВКПЛ відповів пані Поклонській з проханням надати відповідну інформацію безпосередньо нашій місії зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні. Позиція УВКПЛ щодо статусу Криму залишається незмінною і базується на резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї ООН стосовно територіальної цілісності України і резолюціях 71/205, 72/190, 73/263 і 74/168 Генеральної Асамблеї про ситуацію з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі», – пояснив прессекретар.

Напередодні Поклонська повідомила, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини відреагувало на її звернення щодо припинення постачання півострова дніпровською водою.

На це відреагувала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар, яка назвала слова Поклонської маніпуляцією.

До анексії Криму Росією в 2014 році Наталя Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю влада півострова призначила її прокурором Криму. Вона ініціювала заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в Росії та на анексованому півострові.

Поклонська була обрана в Держдуму на виборах, які влаштувала Москва на окупованому півострові, але Україна і Захід їх не визнали.

На материковій частині України щодо Поклонської розпочаті кримінальні провадження, зокрема про державну зраду. Вона також перебуває в санкційних списках ЄС і ще низки окремих країн.