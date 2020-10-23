Аваков відкинув твердження Зеленського про «здачу Криму без бою»

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відкинув твердження президента України Володимира Зеленського, що під час окупації Криму Росією 2014 року український півострів «здали без бою» і винні в цьому мають відповісти за це.

Як сказав він, виступаючи через відеозв’язок на на Спеціальному київському безпековому форумі, Україна зробила все можливе, щоб запобігти анексії Криму, але мала обмежені можливості й сили.

«Я розрізняю політичну риторику і факти. А факти того часу говорили про те, що Україна має межу своїх можливостей і сил, щоб іти на ті чи інші кроки. І, виходячи з цього, слід оцінювати той час. І вважаю, що такі речі не є предметом публічних дебатів, а є предметом серйозного розбору ситуації. І після цього серйозного розбору можна буде зробити висновки: що могли, що не могли. Вважаю, що тоді українці зробили все, що могли, захищаючи себе», – сказав Аваков, як його цитує агентство «Інтерфакс-Україна».

Зеленський заявив, що ті українські державні діячі, які, за його словами, 2014 року без бою віддали в Крим Росії, мають нести відповідальність, і наголосив, що «питання не в помсті, а в справедливості», востаннє наразі під час свого звернення до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України 20 жовтня.

І сам Зеленський, і його оточення вже не раз заявляли про бажання притягти до відповідальності тих в Україні, хто, на їхню думу, призвів до окупації і фактичної анексії Росією українського Криму – попри те, що широкі кола і в Україні, і за її межами називають винуватцем найвище керівництво Росії, на вказівку якої це було здійснено. Першим для такої «відповідальності» практично щоразу називають попередника Зеленського, п’ятого президента України Петра Порошенка – який на час захоплення Криму в лютому 2020 року був одним із народних депутатів, а президентську посаду обійняв тільки 7 червня 2014 року, коли окупація Криму вже була завершена і вже тривала гібридна агресія Росії на Донбасі.