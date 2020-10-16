У МЗС України нагадали, що повітряний простір над Кримом закрито і його контролює Київ

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували рішення Федерального авіаційного управління США про використання повітряного простору біля анексованого Росією Криму.

У відповіді на інформаційний запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії спікер українського зовнішньополітичного відомства Катерина Зеленко зазначила, що у документі, ухваленому США, мовиться про зняття заборони на здійснення польотів у західній частині Сімферопольського району польотної інформації, тобто у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, де відповідальність за обслуговування делегована Україні.

«Повітряний простір над тимчасово окупованій території АРК був і залишається недоступним для планування та виконання польотів. Зазначені зміни були внесені за результатами взаємодії фахівців Державіаслужби України та Украероруху з Федеральною авіаційною адміністрацією США», – мовиться у коментарі МЗС України.

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Раніше Сполучені Штати Америки дозволили своїм авіакомпаніям виконувати польоти «у певних районах» Району польотної інформації Сімферополя. Це повітряний простір, який, крім Криму, охоплює значну частину Херсонської області і Чорного моря.

В.о. директора «Украероруху» Андрій Ярмак повідомив у коментарі Крим.Реалії, що Федеральне авіаційне управління США перегляне заборону на використання повітряного простору біля анексованого Росією Криму, але буде орієнтуватися на рішення офіційного Києва, який після 2014 року заборонив польоти над Кримом.

Після анексії Криму Росією в березні 2014 року європейська Організація безпеки аеронавігації заборонила польоти до Криму, зокрема, в аеропорти Сімферополя та Севастополя.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) офіційно підтвердила належність повітряного простору над Кримом Україні. Контроль та забезпечення безпеки на цій ділянці повинен втілювати тільки «Украерорух».

Україна як держава, відповідальна за повітряний простір над Кримом, після анексії півострова закрила його для повітряного руху, також закрила всі кримські аеропорти для цивільної авіації. Будь-які польоти туди і звідти є порушенням законів України і міжнародних правил. Пізніше деякі маршрути над Чорним морем були знову відкриті для руху цивільної авіації. Російські авіакомпанії, всупереч забороні, продовжують літати в анексований Крим на порушення міжнародних норм.