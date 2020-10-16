США не стали продовжувати заборону на польоти над повітряним простором біля Криму (виправлено)

Сполучені Штати Америки дозволили своїм авіакомпаніям виконувати польоти «в певних районах» Району політної інформації (РПЛ) Сімферополь – повітряного простору, що охоплює Крим, значну частину Херсонської області і Чорного моря.

Цей авіапростір було закрито для американської авіації на початку 2014 року через анексію півострова Росією; 2018 року заборону послабили, відкривши частину маршрутів над Чорним морем південніше від Криму.

Як вказано в постанові, оприлюдненій на сайті Федерального реєстру США, термін запровадженої раніше заборони збігає 27 жовтня. А рішення зняти ці обмеження ухвалене «в зв’язку зі зміною умов у повітряному просторі і зниженням небезпеки для літаків».

При цьому в ній нагадано, що Україна, яка, за міжнародними нормами, відповідальна за цей РПЛ і організацію польотів у ньому, закрила для польотів повітряний простір над самим Кримом і прилеглими до нього українськими територіальними водами.

В той же час, згідно з документом, США подовжили заборону на польоти над частиною Донбасу до 27 жовтня 2021 року «через небезпеку для цивільної авіації в зв’язку з бойовими діями на Донбасі». Закритими залишаються частини РПЛ Дніпропетровськ (він, на відміну від міста, не змінював назву) на схід від Запоріжжя, Дніпра і Харкова до кордону з Росією.

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Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії планує звертатися по коментар до «Украероруху», Міністерства закордонних справ України та інші відомства.

Після анексії Криму Росією в березні 2014 року європейська Організація безпеки аеронавігації заборонила польоти до Криму, зокрема, в аеропорти Сімферополя та Севастополя.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) офіційно підтвердила належність повітряного простору над Кримом Україні. Контроль та забезпечення безпеки на цій ділянці повинен втілювати тільки «Украерорух».

Україна як держава, відповідальна за повітряний простір над Кримом, після анексії півострова закрила його для повітряного руху, також закрила всі кримські аеропорти для цивільної авіації. Будь-які польоти туди і звідти є порушенням законів України і міжнародних правил. Пізніше деякі маршрути над Чорним морем були знову відкриті для руху цивільної авіації. Російські авіакомпанії, всупереч забороні, продовжують літати в анексований Крим на порушення міжнародних норм.