Полозов буде захисником Іслямова у справі, яку проти нього порушили в анексованому Криму

Адвокат Микола Полозов повідомив 15 жовтня, що буде захисником власника кримськотатарського телеканалу ATR Ленура Іслямова у справі, яку проти нього порушили в анексованому Росією Криму.

«Кримінальна справа зараз знаходиться у провадженні Верховного суду Криму на стадії судового розгляду. Десять днів тому на брифінгу в МЗС у Києві ми докладно говорили про кримінальні справи, порушені проти Мустафи Джемілєва, Рефата Чубарова і Ленура Іслямова російською владою і явне політичне підґрунтя у цих кримінальних справах. Тоді ж, ми обговорили з Лєнуром Іслямовим і справу проти нього», – мовиться у повідомленні юриста.

Раніше Іслямов заявив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що не має наміру особисто брати участь у судових засіданнях підконтрольного Росії Верховного суду Криму. Він назвав «судилищем» російський процес проти себе в окупованому Криму.

12 травня колегія підконтрольного Росії Верховного суду Криму почала розгляд кримінальної справи щодо Іслямова. Його звинувачують в «організації незаконного збройного формування, здійсненні диверсійних дій, а також за шістьма епізодами частини 1 статті 280 Кримінального кодексу – «публічні заклики до здійснення дій, спрямований на порушення територіальної цілісності Росії».

Раніше російські суди в окупованому Криму винесли три обвинувальних рішення щодо кримських татар, яких визнали винними у причетності до «Добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана», засновником якого вважається Ленур Іслямов.

Крім того, винесено два заочних вироки кримчанам із підозрами в тому, що вони нібито також є членами батальйону.

Кримінальну справу проти Ленура Іслямова російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) відкрила в жовтні 2015 року і оголосила його у федеральний розшук.