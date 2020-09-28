Під посольством Росії в Києві правозахисники нагадали про жертви зникнень у Криму

Під посольством Росії в Києві 28 вересня відбулася акція на підтримку родин жертв насильницьких зникнень в окупованому Криму, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.
«Це вже 50-й раз, коли ми сюди приходимо, проте за цей час розслідування (зникнень – ред.) фактично стоять на місці. За нашими підрахунками, за шість років окупації 44 людини стали жертвами насильницьких зникнень. Шість із них потім знайшли мертвими зі слідами тортур. Про 15 із них досі нічого не відомо», – повідомили в громадській організації «КримSOS».
Правозахисники відзначають, що по жодному з 15 випадків зникнень не було проведено ефективного розслідування, ніхто не був притягнутий до відповідальності.
Раніше Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту звернути увагу на факти зникнення і викрадення людей на території анексованого Криму й окупованих територій Донбасу.
Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті відомства з нагоди Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень.
Після анексії Криму на території півострова почали фіксувати випадки викрадення людей, переважно з числа кримських татар.
При цьому в кримському управлінні Слідчого комітету Росії стверджували, що «масових зникнень кримських татар на півострові немає».
Раніше був опублікований список зниклих кримчан, про яких все ще нічого невідомо. Це – Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Ескендер Апселямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арлен Терехов, Руслан Ганієв, Арсен Алієв, Ескендер Ібраїмов і Ервін Ібрагімов.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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